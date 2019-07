Drogeneinfluss bei Unfall - Führerschein beschlagnahmt

Nr. 1817

In der vergangenen Nacht stand ein Autofahrer bei einem Unfall in Charlottenburg-Nord offenbar unter Drogeneinfluss. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 28-Jährige kurz vor Mitternacht mit einem Toyota den rechten Fahrstreifen der Stadtautobahn aus Richtung Seestraße kommend in Richtung Ausfahrt Jakob-Kaiser-Platz befahren haben. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der Autofahrer dann in den mittleren Fahrstreifen geraten sein und stieß dort mit einem VW Caddy zusammen. In der Folge gerieten beide Autos ins Schlingern und prallten gegen die Leitplanke in der Mitte der BAB 100. Anschließend kamen die Fahrzeuge zum Stehen. Der 49-jährige VW-Fahrer erlitt bei dem Unfall Kopf- und Armverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Drogenvortests bei dem Toyota-Fahrer verliefen positiv. Daraufhin brachten Polizisten den 28-Jährigen zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Während der Rettungs- und Reinigungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme war die BAB 100 zwischen Auffahrt Beusselstraße und Ausfahrt Jakob-Kaiser-Platz rund drei Stunden gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die Unfallbearbeitung übernommen.