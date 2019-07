Eingangstür und Fenster beschädigt

Nr. 1807

Eine Streife des Polizeiabschnitts 16 stellte heute früh gegen 4.15 Uhr in Prenzlauer Berg gesplitterte Scheiben an einem Immobilienbüro fest. Unbekannte hatten durch Würfe von Kleinpflastersteinen drei Schaufensterscheiben und die Eingangstür des Büros in der Conrad-Blenkle-Straße Ecke Rudi-Arndt-Straße beschädigt und an der angrenzenden Hauswand einen schwarzen Schriftzug hinterlassen. Die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.