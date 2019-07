Tote in Wohnung - 64-Jähriger festgenommen

Nr. 1806

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Tempelhof wurde in der vergangenen Nacht ein 64 Jahre alter Mann festgenommen. Polizisten wurden gegen Mitternacht in ein Wohnhaus in der Burgemeisterstraße alarmiert und fanden dort in einer Wohnung eine tote 25-Jährige. Aufgrund der Auffindesituation wird derzeit davon ausgegangen, dass die Frau gewaltsam ums Leben gekommen ist. Noch in der Wohnung trafen die Polizisten auf den tatverdächtigen Wohnungsmieter und nahmen ihn fest. Die 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.