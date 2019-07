Ohne Helm und Führerschein auf gestohlenem Roller unterwegs

Nr. 1805

In der vergangenen Nacht wurde eine Funkwagenbesatzung des Polizeiabschnitts 53 in Kreuzberg auf einen Rollerfahrer ohne Helm aufmerksam. Als der Fahrer gegen 1.10 Uhr an einer roten Ampel vom Halleschen Ufer links in den Mehringdamm abbog, schalteten die Beamten Blaulicht und Martinshorn ein, um ihn anzuhalten. Der Zweiradfahrer flüchtete vor den Polizisten und überfuhr dabei eine weitere rote Ampel. Nur durch eine Gefahrenbremsung anderer Verkehrsteilnehmer konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

Mit hinzualarmierten Unterstützungskräften konnte der Rollerfahrer in der Brandesstraße gestoppt werden. Hier versuchte er, sich einer vorläufigen Festnahme zu entziehen und leistete Widerstand. Dabei wurde ein Polizist leicht am Bein verletzt.

Der 16-jährige Festgenommene war nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Roller, welcher nach schwerem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war, wurde sichergestellt.

Der Jugendliche wurde in ein Polizeigewahrsam und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Hause gebracht.