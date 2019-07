Auseinandersetzung auf offener Straße – ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt

Nr.1804

Noch unklar sind derzeit die Hintergründe einer Auseinandersetzung in Schöneberg, bei der ein 17-Jähriger gestern Abend lebensgefährlich verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 21 Uhr in der Potsdamer Straße zu der Auseinandersetzung, an der gemäß Zeugen rund 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung erlitt der 17-Jährige eine Stichverletzung im Hals und musste aufgrund dessen in einem Krankenhaus notoperiert werden. Im Nahbereich nahmen Polizisten einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Auch er wies diverse Verletzungen auf und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags hat eine Mordkommission übernommen.