Auto angezündet

Nr.1803

In Friedrichshain brannte in der vergangenen Nacht ein Renault, wodurch es in der Folge zu Beschädigungen an drei weiteren Fahrzeugen und einem Baum kam. Ein Zeuge hatte gegen 2 Uhr einen lauten Knall gehört und dann in der Kraut-Ecke Kleine Markusstraße das brennende Auto bemerkt. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr, die den Brand letztlich eindämmen und löschen konnte. Verletzt wurde niemand. Derzeit wird von einer Brandstiftung ausgegangen.