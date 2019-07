Brennende Motorroller

In Biesdorf und Hellersdorf brannten in der vergangenen Nacht Motorroller. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Verletzt wurde niemand.

Nr.1801

Gegen 22.25 Uhr stellten Passanten in einer Grünanlage im Buckower Ring einen brennenden Motorroller fest und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Das Fahrzeug brannte bis auf den Rahmen aus.

Nr.1802

Gegen 1 Uhr in der Nacht bemerkten Anwohner in der Alte Hellersdorfer Straße ebenfalls einen brennenden Motorroller fest. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr griff das Feuer auf einen weiteren, daneben stehenden Motorroller über. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Auch eine Hauswand wurde durch die Flammen beschädigt.