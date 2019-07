Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1799

Im Auftrag eines Fachkommissariates des Landeskriminalamtes zu Bekämpfung des BTM-Handels im ÖPNV vollstreckten Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft gestern Vormittag richterliche Durchsuchungsbeschlüsse in Neukölln. In den Vormittagstunden drangen die Beamtinnen und Beamten in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und nahmen dort vier tatverdächtige Männer wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Heroin und Kokain im Alter von 26, 27, 36 und 46 Jahren fest. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte 237 Verkaufseinheiten mit Heroin, mehrere hundert Gramm Kokain und Streckmittel sowie weitere Handelsutensilien Die Polizisten brachten die vier Tatverdächtigen in das Polizeigewahrsam Tempelhof. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin erließ das Amtsgericht Tiergarten gegen die drei 26, 27 und 46 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler einen Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.