Seniorin beim Ausparken verletzt

Nr. 1798

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag in Plänterwald wurde eine 85-jährige Frau schwer verletzt und zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben erfasste gegen 11.10 Uhr ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer beim Rückwärtsfahren in einer Parklücke die Seniorin, die sich hinter dem Auto im Dammweg befand. Die 85-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 hat die Unfallbearbeitung übernommen.