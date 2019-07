Alkoholisierter Mann durch Tritte schwer verletzt

Nr. 1797

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern im Alter von 31 und 34 Jahren heute früh in Neukölln erlitt ein Mann schwere Verletzungen im Gesicht. Nach Angaben von Zeugen wurde der 31-Jährige gegen 5.50 Uhr von dem 34-jährigen Mann zu Boden gestoßen und kam auf dem Gehweg der Karl-Marx-Straße zum Liegen. Auf den Liegenden habe der Ältere eingetreten, auch gegen den Kopf. Passanten kamen dem Attackierten zur Hilfe, riefen die Polizei und hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Kräfte fest. Der 31-Jährige erlitt Prellungen und einen Nasenbeinbruch und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der festgenommene 34-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 übergeben. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.