Einnahmen geraubt

Nr. 1793

Zu einem Überfall auf ein Möbelgeschäft kam es gestern Abend in Moabit. Aussagen zufolge betraten gegen 20 Uhr drei maskierte Männer den Laden in der Wiebestraße und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe, einer Machete und einem Teleskopschlagstock von einer Mitarbeiterin die Herausgabe des Geldes. Die 37-Jährige kam dem nach. Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt. Das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.