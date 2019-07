Mann schwer verletzt

Nr. 1788

Heute Morgen wurden Polizisten nach Kreuzberg alarmiert. Gegen 6.50 Uhr fuhren die Beamten in die Großbeerenstraße, da auf dem Gehweg ein blutverschmierter Mann gesehen wurde. Den eintreffenden Polizeibeamten gab der schwer verletzte 47-Jährige gegenüber an, dass er mit einem Bekannten zuvor in einer Wohnung Alkohol getrunken hätte, dann habe der 27-Jährige Geld gefordert, mehrfach auf ihn eingeschlagen und eingestochen. Der Angegriffene konnte aus der Wohnung flüchten. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit Frakturen im Gesicht in ein Krankenhaus, wo er nach einer Operation stationär versorgt wird. Der 27-jährige Tatverdächtige wurde in der Nähe der Großbeerenstraße festgenommen und dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.