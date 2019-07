Körperverletzung und Widerstand gegen Polizisten

Nr. 1786

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Kreuzberg vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige soll gegen 2.30 Uhr einen 33-jährigen Radfahrer in der Oppelner Straße von seinem Fahrrad getreten und ihn mit Fäusten geschlagen haben. Der 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Als der 21-Jährige im Anschluss eine Sachbeschädigung an einem Auto beging, machten Zeugen Polizisten auf den Mann aufmerksam. Als die Beamten die Identität des Mannes feststellen wollten, versuchte dieser auf die eingesetzten Beamten einzuschlagen, verfehlt sie jedoch. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam. Dort versuchte der 21-Jährige nochmals die Einsatzkräfte anzugreifen.

Nach Identitätsfeststellung wurde der mutmaßliche Täter aus dem Polizeigewahrsam entlassen.