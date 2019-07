Wohnungseinbrecher festgenommen

Nr. 1780

Polizisten nahmen gestern Abend einen mutmaßlichen Einbrecher in Wedding fest. Anwohner der Holländerstraße beobachteten gegen 21.15 Uhr zwei Männer dabei, wie sie über den Balkon in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eindrangen, und alarmierten die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchtete einer der Männer gerade aus der Wohnung, konnte jedoch noch in der Nähe festgestellt und festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 41-Jährigen, den die Polizeibeamten in ein Polizeigewahrsam brachten. Dort wurde er einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 überstellt. Dessen Komplize konnte entkommen.