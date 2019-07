Nr. 1774

In der vergangenen Nacht brannte in Britz ein Pkw aus. Gegen 23.40 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Parchimer Allee eine ausgelöste Autoalarmanlage, sah darauf den betreffenden Wagen in Flammen stehen und alarmierte die Feuerwehr. Die eintreffenden Brandbekämpfer löschten die Flammen. Der Wagen brannte jedoch vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.