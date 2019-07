Tote Frau nach Wohnungsbrand

Nr. 1767

Gestern Nachmittag kam in Spandau eine Frau bei einem Wohnungsbrand ums Leben. Gegen 14.15 Uhr bemerkte ein Passant eine brennende Erdgeschosswohnung in der Hedwigstraße und alarmierte die Rettungskräfte. Im Zuge der Löscharbeiten entdeckte die Berliner Feuerwehr in den Räumlichkeiten die tote Frau. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich bei ihr um die 50-jährige Wohnungsinhaberin. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.