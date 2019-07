Auto angezündet

Nr. 1765

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht ein Auto in Neukölln in Brand. Eine Zeugin bemerkte um kurz nach 4 Uhr Flammen an einem in der Elbestraße abgestellten Audi R8 und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Der Wagen brannte fast vollständig aus. Ein davor geparkter Fiat wurde durch die enorme Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.