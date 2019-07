Taschendieb festgenommen

Nr. 1761

Ein 36-Jähriger wurde heute Nachmittag bei einem Diebstahl in Mitte beobachtet und anschließend festgenommen. Gegen 15.10 Uhr beobachteten Ermittler den Langfinger in einem Café in der Münzstraße. Den Polizisten zufolge setzte er sich in die Nähe einer 27-jährigen Frau, die sich dort als Gast in der Lokalität aufgehalten hatte. Er griff in ihre Handtasche, nachdem er diese mit Kleidung abgedeckt hatte und entwendete daraus Geld und eine Bankkarte. Anschließend wurde er von den Beamten festgenommen und dem zuständigen Fachkommissariat überstellt.

