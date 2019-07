Radfahrer stirbt nach Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Nr.1752

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall, der sich heute Vormittag in Hakenfelde ereignet hat, sucht die Polizei Berlin Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 82-jähriger Radfahrer heute Vormittag gegen 9.50 Uhr die Goltzstraße entlang. In Höhe der Hausnummer 47 wurde er aus bislang ungeklärten Gründen von einem unbekannt gebliebenen LKW überfahren. Der Radfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Es ist bislang unklar, ob der Fahrer des LKW den Unfall überhaupt bemerkt hat. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Fragen der Polizei:



Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nehmen der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 unter der Rufnummer (030) 4664-272800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.