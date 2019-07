Tankstelle überfallen

Nr. 1749

Zwei Unbekannte überfielen in der vergangenen Nacht eine Tankstelle in Niederschönhausen. Die zwei Männer betraten nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 23.30 Uhr den Verkaufsraum in der Blankenburger Straße und sollen den 22-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht haben. Sie forderten die Einnahmen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in Richtung Dietzgenstraße. Der Angestellte blieb unverletzt.