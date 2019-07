Richtig schlechte Idee

Mitte/Friedrichshain-Kreuzberg

Nr.1737

Weil er offenbar wütend über eine Zahlungsaufforderung der BVG war, hatte ein 18-Jähriger eine sehr schlechte und folgenschwere Idee. Ein Mitarbeiter der Poststelle der BVG hatte gestern Mittag die Polizei verständigt, nachdem er auf einer zurückgesandten Zahlungsaufforderung eine handschriftlich geschriebene Drohung entdeckt hatte. Die Daten auf dem Brief führten die Ermittler schnell zu einem mutmaßlichen Absender des Briefes, woraufhin dieser gestern Abend Besuch von der Polizei bekam. Spezialeinsatzkräfte der Polizei verschafften sich gegen 18.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung des 18-Jährigen in der Puttkammerstraße in Kreuzberg und nahmen ihn vorläufig fest. Waffen konnten bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung nicht aufgefunden werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer polizeilichen Vernehmung wurde der junge Mann wieder entlassen. Ihn erwarten nun polizeiliche Ermittlungen wegen einer Bedrohung.