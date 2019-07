Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Nr.1726

In Alt-Treptow wurden gestern Abend ein Motorradfahrer und seine Sozia bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache war es gegen 22 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad des 28-Jährigen mit dem Mercedes eines 41-Jährigen gekommen. Der Autofahrer war von der Elsenstraße nach links in die Puschkinallee abgebogen, der Motorradfahrer war auf der Elsenstraße in entgegenkommender Richtung unterwegs gewesen. Der Zweiradfahrer sowie seine 24 Jahre alte Sozia stürzten und wurden beide wegen des Verdachts auf innere Verletzungen von Rettungskräften der Feuerwehr in Krankenhäuser gebracht. Der Autofahrer und dessen Mitfahrerin blieben unverletzt.