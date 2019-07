Motorrad kommt von Straße ab - ein Schwerverletzter

Nr. 1722

Ein Motorradfahrer ist heute früh in Baumschulenweg von der Straße abgekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 21-Jährige gegen 3.40 Uhr mit einer Honda die Neue Späthstraße in Richtung Baumschulenstraße, kam kurz hinter der Anna-Nemitz-Brücke aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und fuhr in ein Gebüsch. Bei dem Unfall erlitt der Zweiradfahrer Kopf- und Rumpfverletzungen und wurde von Sanitätern in eine Klinik gebracht, in der er stationär aufgenommen wurde. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernommen.