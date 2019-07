Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus Geldautomaten

Nr. 1720

Nach einem Versuch heute früh einen Geldautomaten in Gesundbrunnen aufzubrechen, konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Gegen 3.15 Uhr wurde die Polizei zu einem Geldinstitut in die Badstraße alarmiert, da dort ein akustischer Alarm ausgelöst hatte. Im unmittelbaren Nahbereich nahmen die Beamten einen 38-Jährigen fest, der im Verdacht steht, mit einem Komplizen an einem dort aufgestellten Geldautomaten hantiert zu haben. Der Festgenommene wurde anschließend für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 eingeliefert.