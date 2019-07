Festnahme nach Überfall

Nr. 1710

Polizeibeamte haben heute Nachmittag einen mutmaßlichen Räuber vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 28-Jähriger von dem Mann gegen 15 Uhr am Eingang zum S-Bahnhof Neukölln am T-Shirt gepackt und nach Geld gefragt worden sein. Nachdem der Angesprochene dies verneint hatte, soll der Tatverdächtige die Armbanduhr des Opfers gefordert haben. Der 28-Jährige übergab die Uhr und sei dann von dem mutmaßlichen Räuber auf einen nahe gelegenen Spielplatz gezogen worden. Dort soll dann der Tatverdächtige dem Überfallenen noch die Geldbörse entwendet haben. Anschließend gelang dem 28-Jährigen die Flucht und er informierte in der Nähe befindliche Polizeikräfte einer Einsatzhundertschaft. Diese nahmen den mutmaßlichen Räuber vorläufig fest. Der Festgenommene im Alter von 34 Jahren wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und für die Kriminalpolizei der Direktion 5 eingeliefert.