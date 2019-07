Spielgerät fällt auf Jungen

Nr. 1709

Auf einem Spielplatz in Neukölln ist heute Mittag ein Kind leicht verletzt worden. Gegen 12.10 Uhr war eine Kindergartengruppe auf einem Spielplatz in der Rütlistraße zu Besuch. Kurz nachdem sich der Vierjährige auf ein Spielgerät begeben hatte, brach dieses zusammen. Der kleine Junge stürzte und das Spielgerät fiel auf ihn. Dabei erlitt er eine Platzwunde im Gesicht. Rettungssanitäter brachten den Jungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass offenbar die Bolzen, die das Surfbrett-Wippgerät und die Halterung zusammenhielten, entfernt worden waren. Das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirksamtes Neukölln wurde informiert. Die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung führt die Kriminalpolizei der Direktion 5.