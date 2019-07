34-Jähriger angeschossen – Mordkommission ermittelt

Nr. 1706

In dem Fall eines heute früh in Neukölln verletzten 34-Jährigen hat eine Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Der Mann war gegen 3 Uhr in einem Krankenhaus vorstellig geworden, wo bei ihm eine Schussverletzung festgestellt wurde. Nach seinen Angaben habe ein Unbekannter in der Sonnenallee auf ihn geschossen. Er wurde stationär in dem Krankenhaus aufgenommen. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.