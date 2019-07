Nr. 1707

Heute früh wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Transporter nach Staaken alarmiert. Kurz vor 4 Uhr sahen Zeugen die Flammen an dem IVECO, der im Cosmarweg ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. Die Brandbekämpfer löschten den in Vollbrand stehenden Kastenwagen. Das Fahrzeug bannte vollständig aus. Die weiteren Ermittlungen wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung hat ein Bandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.