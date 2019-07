Brennender Pkw

Nr. 1704

Bei einem Fahrzeugbrand in den frühen Morgenstunden in Britz wurde niemand verletzt. Gegen 2.55 Uhr bemerkten Passanten an zwei im Tempelhofer Weg abgestellten Fahrzeugen Rauchentwicklung und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Mercedes komplett zerstört wurde. Der direkt daneben geparkte Ford wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.