Nr. 1703

Unbekannte beschmierten in Blankenfelde am vergangenen Abend eine Betonmauer. Gegen 18.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant den Schriftzug an der Mauer im Rosenthaler Weg und alarmierte die Polizei. Diese machte die Schmiererei unkenntlich. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.