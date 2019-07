Diebstahlsversuch – drei Täter festgenommen

Nr. 1702

Einem außer Dienst befindlichen Polizeibeamten ist es zu verdanken, dass nach einem Diebstahlsversuch drei Tatverdächtige gestern Nachmittag in Tempelhof festgenommen werden konnten. Gegen 17.20 Uhr bemerkte der Polizeibeamte mehrere Jugendliche im Nackenheimer Weg, die ein Kraftrad über den dortigen Gehweg schoben und erfolglos versuchten, dieses in Betrieb zu nehmen. Die Gruppe trat daraufhin die Flucht an, wurde jedoch von dem Polizisten verfolgt. Gemeinsam mit hinzu alarmierten Beamten konnten im Nahbereich ein Junge und zwei Jugendliche im Alter von 13, 15 und 17 Jahren festgenommen werden. Nach einer Identitätsfeststellung auf dem zuständigen Polizeiabschnitt 44 wurden sie den Erziehungsberechtigten übergeben. Das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.