31-Jähriger nach Bedrohung mit Schusswaffe festgenommen

Nr. 1696

In Gesundbrunnen soll heute früh ein 31-Jähriger zwei Männer mit einer Schusswaffe bedroht haben und wurde wenig später vorläufig festgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei 22 und 29 Jahre alte Brüder gegen 4.40 Uhr in der Prinzenallee auf dem Gehweg gestanden und sich unterhalten haben. Der ihnen nach eigenen Aussagen unbekannte 31-Jährige soll sich dann plötzlich in das Gespräch eingemischt und eine Schusswaffe gezogen haben. Mit der Waffe habe er dann auf den 29-Jährigen gezielt und diese durchgeladen. Den Brüdern gelang es, zufällig vorbeifahrende Polizisten aufmerksam zu machen, die den Mann festnahmen. Die Schusswaffe fanden die Beamten in der Nähe des Tatorts und beschlagnahmten sie. Die beiden Brüder blieben unverletzt. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 31-Jährige wurde nach seiner polizeilichen Vernehmung wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.