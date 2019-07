Geschlagen und ausgeraubt – Festnahme

Nr. 1692

Gestern Abend, gegen 20 Uhr nahmen Beamtinnen und Beamte der EG Alex vier mutmaßliche Räuber in Mitte fest. Vorangegangen war in der Nacht zuvor ein schwerer Raub an einem 21-Jährigen in der Panoramastraße. Hier sollen die vier später Festgenommenen im Alter von 18 bis 27 Jahren den jungen Mann geschlagen, getreten und gewürgt haben, bevor sie ihm mehrere Gegenstände entwendeten. Intensive Ermittlungen führten die Einsatzkräfte zu den vier Männern, die festgenommen und in ein Polizeigewahrsam gebracht wurden. Alle Vier sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 21-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.