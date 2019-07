Sachbeschädigungen mit homophoben Hintergrund

Nr. 1677

Unbekannte begingen in der vergangenen Nacht auf einem Grundstück in Schmargendorf Sachbeschädigungen an einem abgestellten Auto und einem Wohnhaus. Der 60-jährige Eigentümer alarmierte heute Vormittag die Polizei zu seinem Haus und zeigte die Beschädigungen an, die zwischen 23 Uhr gestern Abend und 9 Uhr heute Morgen erfolgt sein müssten. Die Motorhaube des Mercedes und eine Hauswand waren mit homophoben Worten besprüht worden. Außerdem wurden drei Reifen des Wagens zerstochen und das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.