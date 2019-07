Polizist außer Dienst stellt Motorraddiebe

Nr. 1671

In der vergangenen Nacht nahmen Beamtinnen und Beamte zwei mutmaßliche Diebe fest, die ein Motorrad in Wilhelmstadt entwendet hatten. Ein außer Dienst befindlicher Kriminalpolizist hörte kurz nach 1 Uhr merkwürdige Geräusche, die aus einer Tiefgarage in der Gatower Straße kamen. Kurze Zeit darauf verließ ein Chrysler Van die Garage und fuhr die Gatower Straße entlang. Der Polizist alarmierte seine Kolleginnen und Kollegen, die den Van im Steinmeisterweg stoppten. In diesem befand sich eine Yamaha, die kurz zuvor aus der Garage gestohlen wurde. Zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren wurden festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 2 übergeben.