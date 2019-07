Tote Hühner in Gehege

Nr. 1664

Das Kommissariat des Polizeiabschnitts 66 führt seit dem vergangenen Freitag die Ermittlungen zu einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in Oberschöneweide. Am 5. Juli 2019 zeigte die Betreiberin eines Hühnergeheges auf dem Gelände eines Freizeit- und Erholungsparks an, dass sie seit dem 3. Juli insgesamt dreizehn tote Hühner auf dem Freigelände aufgefunden habe. Eine pathologische Untersuchung durch einen Tierarzt ergab den Verdacht, dass die Tiere mit einem Luftdruckgewehr oder ähnlichen Waffe beschossen wurden und verendet sind.