Nr. 1662

In Wilmersdorf brannte heue früh ein Mercedes. Gegen 3.50 Uhr bemerkte ein Passant die Flammen an einem in der Berliner Straße geparkten Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer im Heckbereich, konnten jedoch nicht verhindern, dass ein dahinter geparkter Peugeot-Transporter im Frontbereich ebenfalls beschädigt wurde. Die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.