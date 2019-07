Zivilstreife beendet verbotenes Rennen

Nr. 1653

Eine zivile Streife des Polizeiabschnitts 26 beendete gestern Abend in Wilmersdorf ein illegales Autorennen. Gegen 19.30 Uhr bemerkten die Polizisten an einer Ampel am Fehrbelliner Platz, wie sich zwei Autofahrer mit ihrem BMW und Renault an der Haltelinie aufstellten, bei Grün mit aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen losfuhren und auf den Hohenzollerndamm in Richtung Zehlendorf stark beschleunigten. Den beiden Fahrzeugen folgte zudem ein VW, der ebenfalls stark beschleunigt wurde. Die Zivilstreife folgte dem Trio und schaltete Blaulicht und Martinshorn ein. Alle drei Fahrzeuge bogen nach links in die Sächsische Straße ab. Dort signalisierten die Beamten zunächst dem Golf-Fahrer, anzuhalten. Als kurze Zeit später der 25-jährige BMW-Fahrer und der 24 Jahre alte Renault-Fahrer angehalten wurden, flüchtete der VW-Fahrer vom Ort. Der 24- und der 25-Jährige wurden vor Ort kontrolliert und konnten nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Weg ohne Autos und Führerscheine zu Fuß fortsetzten. Beides wurde bei beiden beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen dauern an.