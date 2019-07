Vor Club beleidigt und geschlagen

Nr. 1652

Vor einem Club in Charlottenburg kam es heute früh zu einer Auseinandersetzung. Gegen 3.20 Uhr alarmierten Passanten die Polizei zu dem Lokal in der Joachimsthaler Straße. Dort zeigte eine 28-jährige Frau, die dort Gast war, an, dass sie von einem Besucher des Clubs mit der Faust ins Gesicht geschlagen und homophob beleidigt worden sei. Der Tatverdächtige war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht mehr am Ort. Die Personalien des 21-Jähigen wurden anhand von Zeugenaussagen ermittelt. Die 28-Jährige erlitt eine Verletzung im Gesicht und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.