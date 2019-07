Seniorin angefahren

Nr. 1650

Gestern Nachmittag erlitt eine alte Dame in Fennpfuhl bei einem Verkehrsunfall Verletzungen am Kopf und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen lief die 99-Jährige gegen 14.50 Uhr auf dem Gehweg hinter einem Seniorenheim in der Josef-Orlopp-Straße, als der 38-jähriger Fahrer eines Opel Movano, der zur Personenbeförderung genutzt wird, den Transporter zurücksetzte und die Seniorin anfuhr. Die Fußgängerin stürzte und zog sich einen Nasenbeinbruch und eine Kopfplatzwunde zu.