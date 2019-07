Brennende Wohnung – 13 Verletzte

Nr. 1644

Bei einem Wohnungsbrand heute Vormittag in Köpenick wurden 13 Personen verletzt. Gegen 11 Uhr brach das Feuer in einer Erdgeschosswohnung einer 64-Jährigen in der Glienicker Straße aus. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte den Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen, musste jedoch 19 Hausbewohner evakuieren. Während einige Mieter noch vor Ort behandelt werden konnten, mussten fünf Kinder im Alter von 22 Monaten, sowie sechs, sieben und zehn Jahren, und vier Erwachsene im Alter von 25, 31, 39 und 57 Jahren mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung und einer Brandverletzung zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Für den Zeitraum der Rettungs- und Löschmaßnahmen blieb der Bereich gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.