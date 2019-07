Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Nr. 1642

In Marzahn kam es heute früh auf einer Kreuzung zum Zusammenstoß eines Einsatzwagens, der mit Sonderrechten unterwegs war, mit einem Opel. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr die 49-jährige Opel-Fahrerin gegen 4.45 Uhr die Märkische Allee stadteinwärts und stieß auf der Kreuzung Wuhletalstraße mit einem Funkwagen des Polizeiabschnitts 63 zusammen. Das Polizeifahrzeug war auf einer Einsatzfahrt auf der Wuhletalstraße in Richtung Wolfener Straße unterwegs. Während ein Polizist den Wagen fuhr, saß sein Kollege mit einem festgenommen Mann auf der Rückbank. Das Polizeifahrzeug befand sich auf dem Weg zu einer Gefangenensammelstelle. In dem Einsatzwagen wurde keiner verletzt. Die Opel-Fahrerin und ihre 62-jährige Beifahrerin klagten über Atemnot und Schmerzen im Brustbereich und wurden beide zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen dauern an und wurden vom Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 übernommen.