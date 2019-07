Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Nr. 1633

Unbekannte Täter beschädigten mehrere Fahrzeuge in der vergangenen Nacht in Mitte. Gegen 3.20 Uhr alarmierte eine aufmerksame Passantin die Polizei in die Rungestraße, da sie dort einen Mini mit beschädigten Scheiben entdeckt hatte. Bei der weiteren Absuche der Umgebung stellten die Polizisten noch fünf weitere Autos, zwei Smart, zwei Mercedes und einen Renault, mit beschädigten Scheiben fest. Während der Anzeigenaufnahme kam ein Zeuge hinzu, der zwei Unbekannte dabei beobachtet hatte, wie sie mit Nagelbrettern auf die Fahrzeuge einschlugen. Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen führt der Polizeiabschnitt 32.