69-Jähriger vermisst – Die Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1631

Seit Montag, den 10. Juni 2019, wird der 69-jährige Jürgen PAUKSCH aus dem Weddinger Brunnenviertel, Nähe Nordbahnhof, vermisst.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 160 cm groß

hagere Figur

lange graue Haare

grauer Vollbart

schwerhörig (muss Hörgeräte tragen)

Letztmalig wurde Herr PAUKSCH am Vormittag des 10. Juni 2019 in seiner Wohnung von einem Freund angetroffen.

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer hat Jürgen PAUKSCH seit dem 10.06.2019 gesehen oder Kontakt zu ihm gehabt?

Wer kann Angaben über seinen derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.