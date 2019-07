BMW ausgebrannt

Nr. 1629

Feuerwehr und Polizei wurden heute früh zu einem brennenden Pkw in Tempelhof alarmiert. In der Bacharacher Straße Ecke Rohrbeckstraße stellten die Alarmierten gegen 3.40 Uhr einen in Flammen stehenden BMW fest. Feuerwehrkräfte löschten den Brand, konnten jedoch nicht verhindern, dass das dort geparkte Fahrzeug vollständig ausbrannte und eine angrenzende Hecke auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.