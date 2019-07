Raser gestoppt - Auto und Führerschein beschlagnahmt

Nr. 1626

Gestern Abend stoppten Polizisten einen 49-jährigen Raser in Westend. Kurz zuvor hatte ein nicht im Dienst befindlicher Polizist den Fahrer des Audi dabei beobachtet, wie dieser rücksichtslos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr und die Fahrstreifen mehrfach wechselte, ohne zu blinken. An einer roten Ampel entschloss sich der zivil gekleidete Beamte daraufhin, seinen Dienstausweis zu zeigen und sich als Polizist zu erkennen zu geben. Der Audi-Fahrer ignorierte die Anweisungen des Polizisten und setze seinen Weg weiterhin mit zu hoher Geschwindigkeit fort. Im weiteren Verlauf überfuhr er zudem eine rote Ampel. Herbeialarmierte Polizeibeamte konnten die Verfolgung aufnehmen und den 49-Jährigen gegen 20.10 Uhr am Kaiserdamm stoppen.

Das Auto und der Führerschein des Rasers wurden beschlagnahmt.