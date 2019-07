Festnahme nach fremdenfeindlicher Schmiererei

Nr. 1620

Ein in der Freizeit befindlicher Polizist nahm gestern Abend einen Mann in Schöneberg vorübergehend fest, der zuvor auf einem U-Bahnhof rassistische Parolen an eine Wand geschmiert hatte. Auf dem U-Bahnhof Eisenacher Straße sah der Beamte gegen 20.45 Uhr den 62-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt mit einem schwarzen Stift die Parolen an die Wand schmierte. Der Polizist hielt den Tatverdächtigen fest und rief Unterstützung herbei. Bei sich hatte der Mann einen Laptop, eine Kamera sowie ein Handy. Einsatzkräfte stellten seine Sachen als Beweismittel sicher und ließen bei dem Mann eine erkennungsdienstliche Behandlung durchführen. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß.