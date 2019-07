Radfahrerin von Kleintransporter erfasst

Nr. 1618

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte wurde heute Mittag eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die 34-Jährige gegen 12.30 Uhr mit ihrem Rad die Fahrbahn der Karl-Marx-Allee überquert haben. Gemäß Zeugen soll sie zunächst bis zur Mittelinsel gefahren sein und dann bei Rot versucht haben, noch die zweite Fahrbahn zu überqueren. Hier wurde sie dann von einem Kleintransporter erfasst, stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Karl-Marx-Allee vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.