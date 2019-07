Pfefferspray in Waggon gesprüht

Nr.1617

Heute Vormittag versprühte ein Unbekannter Pfefferspray in einem U-Bahnwaggon in Kreuzberg, nachdem er von einem 60-Jährigen rassistisch beleidigt worden war. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 9.45 Uhr zum U-Bahnhof Mehringdamm. Zuvor waren sie gemeinsam mit dem 60-Jährigen in einem Waggon der U-Bahnlinie 7, als der Unbekannte am U-Bahnhof Gneisenaustraße zustieg. Er habe sich dann sehr dicht an den 60-Jährigen gestellt. Vermutlich, so die Angaben der Zeugen, um auf den darüber befindlichen U-Bahnplan zu schauen. Der 60-Jährige habe den Unbekannten dann rassistisch beleidigt, woraufhin der Unbekannte Pfefferspray in dessen Richtung sprühte, bevor er aus dem Waggon flüchtete. Mehrere Fahrgäste klagten anschließend über Beschwerden und wurden von alarmierten Rettungskräften teilweise ambulant behandelt. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 60-Jährigen ergab einen Wert von über 2 Promille. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam konnte dieser seinen Weg fortsetzen.