Angriff auf Sportsbar

Nr.1615

Vollkommen unklar sind bislang die Hintergründe eines Angriffs, der sich heute früh in Lichtenberg ereignete. Kurz nach 3 Uhr sollen ein oder mehrere Unbekannte einen sogenannten Molotowcocktail in die Räume einer Bar in der Schottstraße geworfen haben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 47-jährige Angestellte in der Bar, die Reinigungsarbeiten tätigte. Der Brandsatz zündete nicht, sondern erlosch von selbst. Niemand wurde verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.